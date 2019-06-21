На Волыни с 15 по 20 июля пройдет православный молодежный фестиваль «Фавор».
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, фестиваль пройдет на побережье озера Тросне, вблизи села Карасин Маневицкого района Волынской области.
Тема фестиваля – «Христианство во времена новых технологий».
В фестивале примет участие православная молодежь в возрасте от 15 до 35 лет.
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