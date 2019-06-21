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На Волыни с 15 по 20 июля пройдет православный молодежный фестиваль «Фавор».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, фестиваль пройдет на побережье озера Тросне, вблизи села Карасин Маневицкого района Волынской области.

Тема фестиваля – «Христианство во времена новых технологий».

В фестивале примет участие православная молодежь в возрасте от 15 до 35 лет.
ForUm

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