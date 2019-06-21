В Киеве сотрудниками Государственного бюро расследований задержан следователь прокуратуры Киевской области во время получения неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, следователь совместно с посредником требовали неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США у пострадавшего за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве и передачу на ответственное хранение его похищенного транспортного средства Volkswagen Multivan.

Во время получения второй части средств в сумме 3000 долларов США следователя и посредника задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сумма неправомерной выгоды изъята.

В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных (розыскных) и процессуальных действий. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.