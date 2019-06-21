также в разделеОбщество
Прокуратура считает приоритетной версией гибели Тымчука самоубийство 6
«Банковая, так Банковая»: музейщики выдвинули Зеленскому условия 23
Полторак: На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать 14
Кернес подписал решение о возвращении проспекту имени Жукова 54
Ляшко привел в Раду собаку 42
Мангер попросил Зеленского о встрече 16
США: Торговля людьми остается проблемой для Украины 21
Зеленский объявил конкурс на должность главы ГУД 19
20 июня. Картина дня 54
С начала года на Донбассе погибли 7 мирных жителей 33
Зеленский отменил указ о введении школьной формы 59
Суд просят обязать Кабмин уволить главу «Укравтодора» 32
Суд снял арест с банковского счета Портнова 15
Полиция открыла дело из-за возвращения Жукова на карту Харькова 47
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках 124
Дело об избиении журналиста Комарова переквалифицировали на убийство 36
ГБР проверяет строительный центр Минздрава в связи закупками на Институт рака 19
ПЦУ считает юридически ничтожными решения «собора» Филарета 63

В Киеве сотрудниками Государственного бюро расследований задержан следователь прокуратуры Киевской области во время получения неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, следователь совместно с посредником требовали неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США у пострадавшего за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве и передачу на ответственное хранение его похищенного транспортного средства Volkswagen Multivan.

Во время получения второй части средств в сумме 3000 долларов США следователя и посредника задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сумма неправомерной выгоды изъята.

В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных (розыскных) и процессуальных действий. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги