В Киеве сотрудниками Государственного бюро расследований задержан следователь прокуратуры Киевской области во время получения неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.
По предварительной информации, следователь совместно с посредником требовали неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США у пострадавшего за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве и передачу на ответственное хранение его похищенного транспортного средства Volkswagen Multivan.
Во время получения второй части средств в сумме 3000 долларов США следователя и посредника задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сумма неправомерной выгоды изъята.
В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных (розыскных) и процессуальных действий. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
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