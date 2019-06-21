За минувшие сутки, 20 июня, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

два раза в Павлополе - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета;

трижды в Водяном - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

на окраине Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета;

в населенном пункте Березовая - из стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Чермалык - со станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;

в Пищевике - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

у населенного пункта Крымское - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

в Травневом - из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Майорска - из 82-мм миномета;

в Новолуганском - из миномета калибра 120 мм;

в Новозвановке - из 120-мм миномета и автоматического гранатомета.

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки, 20 июня двое оккупантов уничтожены и трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.