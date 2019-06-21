За минувшие сутки, 20 июня, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
два раза в Павлополе - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета;
трижды в Водяном - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
на окраине Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета;
в населенном пункте Березовая - из стрелкового оружия;
дважды в районе населенного пункта Чермалык - со станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;
в Пищевике - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
у населенного пункта Крымское - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
в Травневом - из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
на окраине Майорска - из 82-мм миномета;
в Новолуганском - из миномета калибра 120 мм;
в Новозвановке - из 120-мм миномета и автоматического гранатомета.
За минувшие сутки трое украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
По данным разведки, 20 июня двое оккупантов уничтожены и трое – ранены.
С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
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