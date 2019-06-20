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Валовой внешний долг Украины на конец I квартала 2019 года сократился в сравнении с прошлым кварталом на 281 млн долларов - с 114,710 млрд долларов до 114,429 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, долг в секторе общего государственного управления вырос на 1,016 млрд долларов с 40,128 млрд долларов до 41,144 млрд долларов.

Долг Национального банка сократился на 193 млн долларов с 7,938 млрд долларов до 7,745 млрд долларов.

Долг банков сократился на 635 млн долларов с 5,797 млрд долларов до 5,162 млрд долларов.

Долг предприятий сократился на 555 млн долларов с 51,433 млрд долларов до 50,878 млрд долларов.

Напомним, валовой внешний долг Украины в четвертом квартале 2018 года вырос на 515 миллионов долларов, или на 0,5% - до 114,707 миллиарда долларов.
ForUm

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