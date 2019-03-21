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Валовой внешний долг Украины в четвертом квартале 2018 года вырос на 515 миллионов долларов, или на 0,5% - до 114,707 миллиарда долларов.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины, в том числе долг сектора государственного управления вырос на 4,8% - до 40,128 миллиарда долларов, долг центрального банка – на 17,6%, до 7,938 миллиарда долларов.

Долг прочих депозитных корпораций сократился на 0,2% - до 5,797 миллиарда долларов, долг других секторов – на 3,9%, до 51,430 миллиарда долларов, прямые инвестиции (межфирмовый долг) – на 4,1%, до 9,414 миллиарда долларов.

Сравнительные данные для оценки динамики валового внешнего долга с начала года не приводятся.

Напомним, Валовой внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на 985 млн долл., или на 0,9% - до 114,742 млрд долл.

 
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