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Дело об избиении журналиста Вадима Комарова переквалифицировано на умышленное убийство (ст. 115 УК), сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Национальная полиция расследует данное правонарушение и квалифицирует как умышленное убийство», - отметил он в Facebook.

Полицейские при осмотре места происшествия изъяли вещественные доказательства, которые могу иметь доказательственное значение. В уголовном производстве назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего уголовное правонарушение.

Полиция допросила 1 тыс. 320 человек и отработала видео с более 100 камер видеонаблюдения.

Отмечается, что оперативники обратились к следователям для получения разрешения на разглашение части материалов уголовного производства. Следовательно, в ближайшее время правоохранители планируют обратиться к журналистам за помощью в идентификации личности преступника.

«В ближайшее время мы обратимся к журналистскому сообществу за помощью: предоставим фотороботы лиц, причастных к этому правонарушению – для того, чтобы мы могли идентифицировать скорей правонарушителей», – отметил глава Нацполиции.

Напомним, черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, скончался в больнице.
ForUm

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