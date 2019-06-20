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Крымские татары, несмотря на оппозицию к новой власти, не настроены враждебно и намерены помогать «держать курс на евроатлантическую интеграцию». Об этом сказал национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя отсутствие крымских татар в списке партии президента Украины Владимира Зеленского«Слуга народа».

«У нас какой-то аллергии к этой партии нет. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники», - сказал Джемилев.

Он также сообщил, что вскоре состоится встреча представителей Меджлиса с командой Зеленского, после которой ситуация станет «более ясной».

«В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы – противники, что ничего общего не может быть. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча, и мы расставим все точки над «і», - отметил Джемилев.

Ранее Мустафа Джемилев обратился к кандидату на пост президента Украины, телеведущему и шоумену Владимиру Зеленскому и задал ему пять вопросов об аннексированном Крыме. Команда Зеленского ответила на открытое обращение Джемилева.
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