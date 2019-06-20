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В Церкви не запрещают приносить с собой свечи в храм, но напоминают, что деньги от их продажи идут на ремонт приходских зданий. 

Фото: 24tv.ua

Об этом написал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале, сообщает «Интерфакс».

«Но вот зашла женщина в храм. Принесла "свою" свечку. Ну и слава Богу. В храм пришла - это уже радость. Если зашла просто для ритуала с "Богом в душе", то уйдет и будет так же периодически заходить. К христианству это имеет мало отношения, но и вреда ни ей, ни Церкви не принесет. Даже более того: может быть, походит, походит и останется. А если не для "Бог в душе", а человек искренне ищет?» - написал он. 

При этом епископ считает, что «можно и нужно объяснять прихожанам, что свечи и записки - это то, благодаря чему храм ремонтируется, отапливается, содержится в чистоте, а батюшка может служить на приходе не только по выходным, но и на буднях, не заботясь о том, чтобы искать подработку». 

«Можно даже развешивать у входа в храм корректные разъяснительные плакаты, если вдруг принесение в храм "своих" свечей станет эпидемией. Это предмет для вежливой разъяснительной работы», - уверен представитель Церкви.
ForUm

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