Польша готова запустить газопровод на две тысячи миллиардов кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в ​​Германовицях. Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ZN.

«Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицях. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить», - заявил Наимский.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

Напомним, в Еврокомиссии сообщили, что новые переговоры по газу могут произойти во второй половине сентября. «Газпром» предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и выставил условие для заключения нового контракта.

В НАК заявили, что РФ затягивает проведение переговоров о транзите газа через территорию Украины, ожидая новых «переговорщиков, которые будут сдавать интересы Украины».