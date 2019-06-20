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Польша готова запустить газопровод на две тысячи миллиардов кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в ​​Германовицях. Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ZN.

«Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицях. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить», - заявил Наимский.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

Напомним, в Еврокомиссии сообщили, что новые переговоры по газу могут произойти во второй половине сентября. «Газпром» предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и выставил условие для заключения нового контракта.

В НАК заявили, что РФ затягивает проведение переговоров о транзите газа через территорию Украины, ожидая новых «переговорщиков, которые будут сдавать интересы Украины».
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