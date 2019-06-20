19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в районе «Севера» позиции ВСУ были обстреляны 10 раз.

За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один - боевую травму.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 19 июня одного оккупанта уничтожили, один ранен.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения.