также в разделеПроисшествия
22-летний парень сознался в убийстве девочки на Одесчине 36
Из квартиры Тымчука пропали ювелирные изделия 26
Умер избитый в Черкассах журналист Вадим Комаров 57
Пропавшую неделю назад на Одесчине девочку нашли погибшей 542
На Донбассе погиб украинский морпех 150
Полиция рассматривает три версии гибели Тимчука, в том числе убийство 166
На Херсонщине в ДТП с участием полицейского погибли 3 человека 73
На Луганщине после купания в озере госпитализировали 22 ребенка 44
Сутки в ООС: 11 обстрелов, пострадали 5 военных 28
Число отравившихся в ресторане на Львовщине увеличилось до 28 человек 30
На Херсонщине автомобиль упал в канал, погибли дети 67
ООС: Боевики совершили 34 обстрела, обошлось без потерь 25
В польской больнице умер 4 участник ДТП с украинцами 32
На Донбассе в мае погибли 8 украинских военных 30
На Донбассе с начала суток зафиксированы 10 обстрелов 19
Во Львовской области отравились 14 гостей ресторана 24
В Одесской области сотни человек ищут пропавшую 11-летнюю девочку 65
Под Николаевом горела свалка 18

19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в районе «Севера» позиции ВСУ были обстреляны 10 раз.

За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один - боевую травму.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 19 июня одного оккупанта уничтожили, один ранен.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
13
Теги