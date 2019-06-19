Процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе должен основываться на обоюдности. Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 19 июня, заявил руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей», - отметил Кучма.

Во время встречи отмечалось, что выполнение вопросов блока безопасности является отправным моментом для имплементации Минских соглашений. Обсуждалось и введение режима тишины, которому препятствует обострение на Донбассе.

Кроме того, подгруппа по безопасности получила задание проработать подготовку к так называемому хлебному перемирию.

Представители Украины подчеркнули недопустимость выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также отмечалось, что встреча Нормандской четверки способствовала бы прогрессу реализации Минских соглашений.

Украинская сторона также проинформировала участников встречи об открытии обновленного Центра разминирования ГосЧС в Мариуполе.

В рамках подгрупп обсуждались вопросы освобождения пленных, поиска пропавших без вести, инфраструктурные вопросы, в частности стабильное водоснабжение жителей Донетчины и Луганщины.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.