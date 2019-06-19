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Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 17 августа.

«Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А. Ефремову еще на 2 месяца – до 17.08.2019 включительно», - сообщается на странице ГПУ в Facebook.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Бывшего лидера фракции Партии регионов задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 
ForUm

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