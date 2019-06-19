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На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб 24-летний морпех Александр Ляшок. Об этом сообщила пресс-служба 35 отдельной бригады морской пехоты на странице в Facebook.

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«Сегодня, 19 июня, во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Ляшок Александр Иванович», - говорится в сообщении.
ForUm

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