Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к партиям и кандидатам в народные депутаты, чтобы они прояснили свою позицию по вопросам религиозной свободы, семейных ценностей и общественной морали.

Фото: ВСЦиРО

Такое решение главы религиозных конфессий приняли на заседании ВСЦиРО 14 июня в Киеве, сообщается на сайте организации.

«Кроме важных для развития украинского общества вызовов, таких как формирование справедливого судопроизводства и верховенства права, борьба с коррупцией и обеспечение равенства всех перед законом, сохранение суверенитета и целостности Украины, Всеукраинский Совет Церквей акцентирует внимание на духовных и нравственных принципах развития нашего государства и проблематике ценностных ориентиров кандидатов в парламент», - сказано в сообщении.

Среди прочего ВСЦиРО спрашивает политиков об их отношении к свободе вероисповедания и религиозному плюрализму, о готовности развивать диалог и взаимодействие с религиозным сообществом на партнерских началах, в том числе - во время законотворческого процесса.

«Религиозные деятели также ожидают услышать от кандидатов в народные депутаты и от политических партий, видят ли они приоритетом государственной политики вопросы защиты семей и детей, а также присущих украинскому обществу семейных, духовных и нравственных ценностей», - поясняют во ВСЦиРО.

Кроме этого, Совет Церквей призывает политические партии и кандидатов в парламент отказаться от идеи продвижения на государственном уровне однополых отношений, однополых партнерств и гендерной идеологии, «которая искажает понимание понятий "пол", "супружеская пара", "брак", “семья”».

Также представители религиозных организаций Украины призвали отказаться от ратификации Стамбульской Конвенции, а также «не способствовать публичной пропаганде однополых отношений и трансгендерного движения».