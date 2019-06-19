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Население Украины (включая Крым) до 2030 года может уменьшиться до 40,88 млн, в 2040 вероятно, составит 38 млн и в 2050 – 35,22 млн, а это составляет 19,9% от нынешнего населения Украины (44,8 млн). В 2100 году население Украины может уменьшиться до 24,4 млн. Об этом говорится в отчете ООН «Перспективы мирового народонаселения – 2019», передает 112 Украина.

Сообщается, что среди всех стран мира, в Украине, Болгарии, Латвии, Литве и на островах Уоллис и Футуна ожидается наибольшее сокращение населения – почти на 20%. Однако Украина будет ощущать приток мигрантов в течение целого десятилетия, что поможет компенсировать отрицательный показатель естественного прироста населения.  

Население РФ к 2050 году может уменьшиться из 145,9 млн до 124,6 млн, а к 2100 году почти вдвое – 83,7 млн.

В целом в отчете сообщают, что к 2050 году население мира вырастет до 9,7 млрд в 2050 году,  а в 2100 – 10,9 млрд. В ООН прогнозируют, что за 30 лет население Африки к югу от Сахары возрастет вдвое, население Океании (кроме Австралии и Новой Зеландии) увеличится на 56%, Северной Африки и Западной Азии на 46%, Австралии и Новой Зеландии на 28%, Центральной и Южной Азии на 25%, Латинской Америки и Карибского бассейна на 18%, Восточной и Юго-Восточной Азии на 3%, а Европы и Северной Америки лишь на 2%.

По прогнозам, в 2027 году Индия обгонит Китай как самая густонаселенная страна мира.

Однако глобальный коэффициент рождаемости, который в 1990 году составлял 3,2, уменьшится до 2,2 в 2050 году.

Темпы роста населения планеты будут замедляться и много стран мира встретятся с проблемой старения населения, которая в свою очередь повлечет проблемы с повышением расходов на здравоохранение, выплату пенсий и социальной защиты. Ожидается, что в 2050 году каждому шестому человеку на планете будет больше чем 65 (а сейчас столько лет каждому 11-му).

Также прогнозируют увеличение средней продолжительности жизни до 77 лет. Но не в бедных странах. Там наоборот предусматривается уменьшение продолжительности жизни в связи с высоким уровнем эпидемий и насилием. 
ForUm

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