В Кремле заявляют, что повестка дня встречи помощников глав государств стран нормандского формата (Украина, Германия, Франция и Россия) только формируется, это будет «сверка часов». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.



«Пока повестка дня только формируется, но надо во-первых сверить часы и понять ,где мы находимся – был большой перерыв в общении, полная стагнация в процессе выполнения Минских договоренностей. Сначала нужно провести рекогносцировку совместно и понять, где мы находимся», - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие вопросы могут обсуждаться на этой встрече.

Он уточнил, что Россию на встрече будет представлять либо помощник президента РФ Юрий Ушаков, либо помощник президента России Владислав Сурков. «И то и другое возможно», - отметил Песков.



Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая рабочая встреча внешнеполитических советников по подготовке запланирована уже в июле.