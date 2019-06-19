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Ситуация в переговорах с Международным валютным фондом достаточно положительная, и единственным принципиальным вопросом является возобновление ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает УНИАН.

«Кроме временных изменений в программе МВФ, ситуация в переговорах с Фондом достаточно положительная. Единственный достаточно принципиальный вопрос, который возник уже во время выполнения программы фонда, - это закон о незаконном обогащении. Относительно остального - больших проблем мы не видим», - отметил он.

Согласно отчету НБУ о финансовой стабильности за июнь, регулятор считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ еще до завершения текущей программы. При этом Нацбанк не ожидает, что новая программа будет в таких же объемах, как в кризисном 2015 году, когда Фонд одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования на 17,5 млрд долл.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 21 мая. В ходе визита эксперты миссии встречались с руководством НБУ, представителями финансового и экономического секторов правительства с Президентом Владимиром Зеленским. Последний на встрече с миссией заявил, что сотрудничество с фондом будет продолжено.
ForUm

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