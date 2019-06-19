За минувшие сутки, 18 июня, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

в районе населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 82 мм;

на окраине Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в Верхнеторецком - из стрелкового оружия;

вблизи Песок - с миномета калибра 120 мм;

в Водяном - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

В районе населенного пункта Луганское - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза в Новолуганском - из автоматических гранатометов;

вблизи Травневого - из автоматических гранатометов;

дважды в Троицком - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

Потери противника уточняются.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем;

в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в Марьинке – из стрелкового оружия.

За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.