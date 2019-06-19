За минувшие сутки, 18 июня, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
в районе населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 82 мм;
на окраине Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в Верхнеторецком - из стрелкового оружия;
вблизи Песок - с миномета калибра 120 мм;
в Водяном - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
В районе населенного пункта Луганское - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
два раза в Новолуганском - из автоматических гранатометов;
вблизи Травневого - из автоматических гранатометов;
дважды в Троицком - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
Потери противника уточняются.
С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем;
в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в Марьинке – из стрелкового оружия.
За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
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