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Обмен хотя бы нескольких человек мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле, сообщили  ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации», - сказал он.

Также Зеленский сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

«Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет», - заявил он.
ForUm

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