В субботу, 15 июня, в Ужгороде состоялся крестный ход с точной копией чудотворной иконы Богородицы "Иверская".

Фото: УПЦ



Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии УПЦ, икона была подарена Церкви благотворителями.

Недавно точную копию святыни привезли со Святой Горы Афон, где монахи писали лик Богородицы с оригинала. Некоторое время икона находилась в храме, где находится оригинал Иверской иконы и была приложена к нему.

Духовенство и верующие встретили афонскую икону с цветами вблизи кафедрального Свято-Крестовоздвиженского собора. Затем крестный ход прошел через проспект Свободы, набережную Славянскую к Троицкому храму.

Участие в церковном действе приняли и представители власти, в частности депутаты областного совета и городской голова Богдан Андреев.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор с собором духовенства совершил молебен перед иконой и чин ее освящения. Владыка отметил большую значимость прибытия на Закарпатье святыни.