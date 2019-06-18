Цена на электроэнергию поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго», которое продает электроэнергию для некоторых облэнерго, с июля 2019 года вырастет более чем на 30% для потребителей первого и второго классов напряжения.



Соответствующий документ опубликован на сайте компании, сообщает УНИАН.

Согласно данным «Укринтерэнерго», у поставщика «последней надежды» покупают электроэнергию 34 клиента, большинство из которых областные энергокомпании (облэнерго) и другие.

Так, например, стоимость электроэнергии от поставщика для потребителей первого класса напряжения «ДТЭК Днепровские электросети» вырастет на 34% - с 2,6 до 3,5 гривни за кВт-ч. Для второго класса напряжения на 30% - с 3,04 гривни до 3,9 гривни за кВт-ч.

Потребители «Киевоблэнерго» с июля должны будут платить за электроэнергию поставщика «последней надежды» также в среднем больше на 33% по первому классу, то есть 3,61 за кВт-ч, а по второму классу напряжения - на 30% больше, 4,09 гривни за кВт-ч. Также электроэнергия будет дороже для акционерной госкомпании «Укрзализныця».

С 1 июля поставщик будет продавать электричество ведомству на 33% дороже, то есть за 3,6 гривни за кВт-ч и на 30% больше для второго класса напряжения - почти 4 гривни за кВт-ч.

В документе сказано, что основной составляющей, которая повлияла на повышение цен, является включение в тариф поставщика «последней надежды» стоимости услуг по передаче электрической энергии (0,34 гривни за кВт-ч) в условиях работы в Украине нового рынка электрической энергии с 1 июля.

На сайте компании сказано, что во избежание переплат, связанных с закупкой электроэнергии по ценам поставщика «последней надежды», потребители имеют полное право заключить договор с электропоставщиком, получивший соответствующую лицензию, по свободным ценам.



Напомним, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По закону, соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует поставки, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг. Соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует потребителю поставку электроэнергии в течение 90 дней.

Поставщиком «последней надежды» правительство определило компанию «Укринтерэнерго». Государственное предприятие «Укринтерэнерго» определено поставщиком «последней надежды» на период с 1 января 2019 до 1 января 2021 года. Цена на электрическую энергию, по которому осуществляется поставка электроэнергии потребителям поставщиком «последней надежды», выше цены обычных электропоставщиков.