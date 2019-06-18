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В воскресенье, 17 июня, в Свято-Духовский кафедральный собор Херсона из Одессы прибыла чудотворная Касперовская икона Божией Матери. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, в этот день Свято-Духовский кафедральный собор Херсона отмечает свой престольный праздник, на который во главе с митрополитом Херсонским и Таврическим Иоанном, собрались священнослужители епархии, а также большое количество верующих. 

После встречи иконы была совершена Божественная литургия, а затем состоялся крестный ход вокруг собора.

По случаю пребывания Касперовской иконы в Херсоне в ночь с 18 на 19 июня в 23.00 в Свято-Духовском кафедральном соборе пройдет ночная литургия. 19 июня в 12.00 состоится традиционный крестный ход с чудотворной иконой по Херсону, во время которого будут возноситься молитвы о мире в Украине. Крестный ход пройдет от Свято-Духовского собора до храма Всех Святых. Затем икона отбудет в Одессу.
ForUm

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