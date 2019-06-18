В Таиланде арестовали двух итальянцев, которых обвиняют в попытке выдать себя за американского актера Джорджа Клуни. Делали они это, чтобы таким образом продвигать свой модный бизнес в интернете как бизнес знаменитости. Пару смогли арестовать после того, как они несколько лет скрывались, сообщает ВВС Украина.

58-летний Франческо Галделли и 45-летняя Ванйа Гоффи находились в розыске Интерпола с 2013 года.

Голливудская звезда подал на них в суд, а в 2010 году на суде в Италии заявил, что они незаконно использовали его имя.

Их также обвиняют в ряде других мошенничеств на территории Италии.

Пара сбежала из родной страны, чтобы избежать ареста. Их даже называли итальянскими Бонни и Клайд в честь легендарной американской пары гангстеров.

Мужчину и женщину арестовали в субботу в рамках совместной операции тайских и итальянских правоохранителей в окрестностях тайского курортного города Паттайя, сообщила полиция Таиланда в воскресенье.

«Во время допроса Франческо признался, что выдавал себя за Джорджа Клуни и открыл собственный бизнес по пошиву одежды, чтобы обманом получать от людей деньги», - сообщает агентство AFP со ссылкой на тайскую полицию.

Пара жила в Таиланде с 2014 года. В том году Галделли арестовали, но он сумел убежать во время суда.

По данным итальянских СМИ, преступники зарабатывали на жизнь в Таиланде, продавая фальшивые часы Rolex онлайн. При этом иногда вместо поддельных часов они отправляли свои заказчикам упаковки соли.

Им предъявлены обвинения за превышение срока пребывания в стране, а потом начнут процедуру экстрадиции в Италию.