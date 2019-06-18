Франция хочет избежать полного выхода России из Совета Европы. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Президент Франции отметил, что в вопросе возвращения делегации России в ПАСЕ «есть определенные недоразумения».

«Есть вопросы санкций в отношении России, и здесь Франция последовательно придерживается своей линии, чтобы давление продолжалось, пока не будут выполнены все условия. Но относительно членства России в ПАСЕ, то это не должно рассматриваться в пределах санкций, ведь от этого страдает не Российская Федерация, а, собственно, граждане России», - приводит слова Макрона Радио Свобода.

Президент пояснил, что принадлежность к ПАСЕ означает возможность сотрудничества в юрисдикционном пространстве, возможность подавать иски против российского государства, когда оно не выполняет права граждан. И если Россия будет исключена из Совета Европы, то это отнимет у граждан такое право, сказал он.

«Во время председательства Финляндии мы начали процесс консультаций по возврату России в ПАСЕ, чтобы она могла, в частности, платить членские взносы, но при этом не действовать как активный член. Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, поскольку это будет вредить прежде всего интересам российских граждан. Вместо этого мы стремимся обеспечить их возможность отстаивать свои права», - подчеркнул Макрон.

В тоже время президент Украины считает, что у Парламентской ассамблее Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации.

«Мы разговаривали об этом с президентом Макроном. Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. По моему мнению, мы не можем говорить о снятии санкций, пока Украина не вернула полностью наш суверенитет. И санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ не сделаны соответствующие шаги», - сказал Зеленский.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ и усложнить процедуру применения санкций, в частности в отношении России.

Россия не участвует в сессиях ассамблеи с января 2015 после применения серьезного ограничения полномочий ее делегации.