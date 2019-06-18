17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке штаба ООС.
Противник также обстреливал позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил, «Север» - один обстрел.
За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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