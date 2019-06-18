17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке штаба ООС.

Противник также обстреливал позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил, «Север» - один обстрел.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.