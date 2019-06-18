Национальный аэропорт «Минск» исправил написание украинских городов Киев и Львов, сообщает Радыё Свобода.

На табло Национального аэропорта «Минск» латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv. Так украинские города пишутся уже несколько лет, отмечает издание.

Напомним, совет США по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написание названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv». Соответствующие изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

В начале октября прошлого года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению – то есть Kiev. Украинские власти настаивают, что сейчас правильно передавать название близкое к речи, свойственной украинскому языку, то есть Kyiv.