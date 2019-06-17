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В Нигерии произошла серия взрывов, которые устроили три террориста-смертника. Погибли 30 человек, еще 39 пострадали, сообщает CNN в понедельник, 17 июня.

Теракт произошел во время группового просмотра футбольного мачта в кинотеатре в городе Кондуга. Первый взрыв произошел возле самого кинотеатра.Позже прозвучали еще два взрыва – смертники взорвали себя в толпе в баре.

Отмечается, что взрывы устроили двое девочек и один мальчик. Их точный возраст неизвестен.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Но в Нигерии регулярно совершают нападения боевики террористической группировки Боко Харам. Для терактов они вербуют детей, которых они похищают из сел в Нигерии.
ForUm

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