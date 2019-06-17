Илон Маск переименовал свой профиль в Twitter на Daddy DotCom. Об этом он сообщил в последнем твите.
«Только что удалил свой Twitter-аккаунт», — говорится в сообщении.
Twitter позволяет деактивировать учетную запись пользователя, после чего страница станет недоступна для просмотра. Соцсеть предоставляет 30 дней для восстановления профиля.
Ранее сообщалось, что Илона Маска обязали советоваться с юристами перед тем, как твитить о Tesla.
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