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В Херсонской и Одесской областях верующие Украинской Православной Церкви оказали благотворительную помощь больным детям и малообеспеченным семьям.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 14 июня, епархия, в рамках проведения ежемесячных благотворительных акций традиционно оказала поддержку более 200 малообеспеченным семьям.

В Координационном центре епархии нуждающиеся получили продуктовые наборы и материальную помощь.

В этот же день клирики Одесской епархии в рамках акции ко Всемирному дню донора сдали кровь для пациентов Одесской областной детской клинической больницы. После чего священнослужители посетили детское онкологическое отделение больницы и совместно с юными пациентами и их родителями помолились о скорейшем выздоровлении пациентов. Для детей также подготовили сладкие подарки, а приглашенный духовенством аниматор повеселил детей играми и забавами.

В Херсонской епархии УПЦ настоятель храма Сорока мучеников Севастийских города Херсон протоиерей Виталий Маланий передал подопечным гуманитарного Центра по работе с внутренне перемещенными людьми собранную прихожанами материальную помощь.

Благотворительную помощь регулярно оказывают во всех епархиях Украинской Православной Церкви.
ForUm

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