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Полиция Киева открыла уголовное производство по факту взрыва на улице Тургеневской в Шевченковском районе.

Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа в одном из гаражей. Полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва.

В результате инцидента повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

Напомним, ночью 15 июня в центре Киева прогремел взрыв. Взрывом повреждена газовая труба — соседние дома частично остались без газоснабжения.

В результате взрыва никто не пострадал.
ForUm

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