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В Киеве на перекрестке улиц Тургеневская и Бульварно-Кудрявская в одном из зданий ночью в субботу, 15 июня, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, в одной из квартир дома произошел взрыв газа.

На место прибыли несколько пожарных машин, полиция и скорая помощь, работают спасатели.

Очевидцы сообщают о сильном запахе газа возле пострадавшего дома и о выбитых окнах в соседних зданиях.

Информации о том, в каком именно помещении произошел взрыв и есть ли жертвы и пострадавшие, пока нет.
ForUm

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