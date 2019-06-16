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Жителей оккупированного Крыма при пересечении административной границы будут спрашивать о целях поездки на материковую Украину.

Об этом сообщил первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, передает Крым. Реалии.

По его словам, временный мониторинг будет проводиться в форме анонимного анкетирования.

«Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму, и определить тенденции», — рассказал Куркчи.

Представитель МинВОТ добавил, что предыдущие опросы на контрольных пунктах въезда-выезда выделили четыре группы выезжающих. Основная часть крымчан выезжает для решения проблем с документами, вторая — за получением медицинских услуг.

«Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше — на отдых или по другим делам», — рассказал Куркчи.

Россия аннексировала Крым в начале 2014 года после военного вторжения на полуостров и проведения там непризнанного мировым сообществом референдума.
ForUm

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