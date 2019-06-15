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В Донецкой области сепаратист сдался полиции, получив гарантированную государством возможность освободиться от уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в полиции Донецкой области.

Отмечается, что в 2014 году 35-летний житель Часового Яра с огнестрельным оружием дежурил на блокпосте в Бахмутском районе. Его обязанностью был осмотр автомобилей и проверка водителей в ночное время. Также мужчина несколько раз патрулировал город.

Через полтора месяца после своего назначения он понял, что лидеры сепаратистов являются обычными преступниками, поэтому покинул их ряды и начал вести скрытый образ жизни.

Из средств массовой информации он узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Мужчина дал признательные показания о своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах «ДНР» подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то его освободят от уголовной ответственности.

В полиции констатировали, что всего с начала года 13 сепаратистов из Бахмута и Бахмутского района сдались полиции. По всем фактам проводится досудебное расследование.
ForUm

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