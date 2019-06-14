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В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и блокировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире. Поэтому было принято решение провести дополнительную экспертизу нетипичного товара.

По результатам исследований в емкостях с краской был обнаружен растворенный кокаин. Общий вес выявленных наркотиков может составлять до двухсот килограммов. Ориентировочная стоимость такой партии на «черном рынке» - более двадцати миллионов долларов США. Экспертиза установит окончательный вес наркотического вещества.

Сотрудники СБУ выяснили, что заказчик «товара» – одна из местных коммерческих структур. В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины проведены обыски в офисных помещениях фирмы-получателя, а также служебных кабинетов таможни. В ходе следственных действий изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и лиц, в том числе, сотрудников таможни, причастных к организации канала контрабанды кокаина.
ForUm

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