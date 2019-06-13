Блаженнейший Митрополит Онуфрий 13 июня в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры принял жен священников столицы и Киевской епархии, которые родили и воспитали пять и более детей.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, Митрополит Онуфрий поздравил матерей-героинь с праздником Вознесения Господня, пожелал каждой семье мира, взаимопонимания, крепкого здоровья. За труды на благо Церкви Архипастырь наградил матерей-героинь высокими церковными наградами.

«Многодетные супруги священников поблагодарили Предстоятеля за награды и архипастырские заботы и рассказали Блаженнейшему владыке о Господних щедротах и милости, которыми радует Милосердный Бог их семьи в это непростое время», - сказано в сообщении.

В конце Митрополит Онуфрий раздал детям праздничные подарки и благословил всех.