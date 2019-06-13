Сегодня, 13 июня в 12:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение от правоохранителей о обнаруженном теле мужского пола в реке Днепр возле моста Метро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГосЧС.

Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 30 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.