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В Сумском следственном изоляторе крестили новорожденную девочку.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии УПЦ, таинство крещения было совершено 11 июня.

Девочка, которую назвали Екатерина, родилась в начале прошлого месяца. Крещение и миропомазание младенца совершил глава отдела по социальному служению и работы с осужденными Сумской епархии УПЦ протоиерей Сергей Шульга. 

От имени митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия священник поздравил мать крещеной девочки и передал ребенку необходимую одежду и подгузники.
ForUm

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