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Количество украинцев, посещающих оккупированный Крым, фактически фактически не увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает Укринформ.

«Увеличения количества украинцев, едущих отдыхать, мы не наблюдаем. Так, за май 2019 года админграницу с Крымом пересекли около 197 тысяч человек, а за май прошлого года около 190 тысяч. То есть, увеличение несущественное, и говорить о каком-то резком росте количества тех, кто едет отдыхать, было бы неуместно», - сказал Слободян.

Он также заметил, что в июне административную границу с оккупированным Крымом пересекли на 30 тысяч человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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