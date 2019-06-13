С июня в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск-Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии, сообщает пресс-служба компании.

И хотя время в пути составит 38 часов, что примерно так же, как и поездка автобусом, но путешествовать поездом значительно удобнее и комфортнее. Стоимость проезда составляет около 100 евро.

Этим летом из Киева поезд будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября. В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября. Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

Также благодаря этому маршруту прямое железнодорожное сообщение с Болгарией имеют жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов, где поезд будет останавливаться.

«Маршрут Киев-Варна - это популярный и востребованный продукт, который пользуется стабильным спросом - все билеты выкупаются заранее. Наблюдаем рост спроса именно на международные пассажирские перевозки и развиваем их более активно», - прокомментировал директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО «Укрзализныця» Александр Красноштан.