По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 20,2° С, что на 0,3° С выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение + 25,8 ° С в 2009 году.

На следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3 ° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2 ° С 1957 года превышено на 1,1 °С.