С начала боевых действий на Донбассе было убито 3 тыс. 332 гражданских лица, более 7 тыс. получили ранения.



Об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сообщила сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

«С середины апреля 2014 года и по 9 июня 2019 года по меньшей мере 3 тыс. 332 гражданских лица убиты и более 7 тыс. ранены», - сказала Фрейзер.

Также она отметила, что с 1 января по 9 июня этого года, по данным миссии, на Донбассе погибли 12 гражданских, еще 58 получили ранения.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 55 смертей мирных граждан на Донбассе за 2018 год.