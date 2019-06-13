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Община захваченного сторонниками новой Церкви Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви села Жидычин Киверцовского района Волынской области записала открытое видеообращение к президенту Зеленскому.

Фото: УПЦ

В своем видеообращении, опубликованном на Youtube-канале «Правблог», верующие просят главу государства вмешаться в религиозный конфликт на Волыни и защитить их право молиться в своем храме, сообщает Центр информации УПЦ.  

«Дорогой господин Президент! Мы обращаемся к Вам, жители села Жидичин, прихожане Свято Николаевского храма, который рейдерски захватили представители ПЦУ, с простым требованием – чтобы каждый из нас мог жить по закону. Сначала по закону государственному, а во-вторых, по Закону Божьему. Просим Вас, как Гаранта Конституции, защитить нас от рейдерского захвата этого храма, который мы построили собственными руками, и этого домика, в котором мы тоже молились. Просим – просто жить по закону. Просим Вас защитить нас и помочь нам просто верить, и просто жить на нашей Украине», - от имени общины обратился к президенту настоятель храма, иерей Роман Гелета.

Как сообщалось, Свято-Николаевский храм УПЦ села Жидычин был захвачен 22-23 февраля. 28 февраля Волынская ОГА перерегистрировала общину УПЦ в ПЦУ.  После захвата храма верующие перешли молиться в дом священника, пока не обустроили под церковь новое помещение.
ForUm

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