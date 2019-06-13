Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования санкций США для прекращения строительства газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией.

Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.



«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за свой газ», - сказал Трамп.

Он не уточнил, на кого именно США могут наложить санкции для блокирования трубопровода.



Напомним, министр энергетики США Рик Перри анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта «Северный поток-2» в «не слишком отдаленном будущем».

Министерство экономики Германии выступило против введения санкций США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».