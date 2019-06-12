Винницкие чиновники пообещали наладить постоянную коммуникацию с руководством Винницкой епархии Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии УПЦ, 11 июня 2019 в Винницком епархиальном управлении состоялась встреча архиепископа Винницкого Барского Варсонофия с начальником Управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА. Встреча была посвящена обсуждению проблемной ситуации, которая сложилась в религиозной жизни Винниччины в последние месяцы.

В УПЦ отмечают, что участники обсуждения пришли к согласию относительно недопущения силовых захватов храмов.

«Силовые сценарии, как и незаконные регистрационные действия, одинаково неприемлемы как для Винницкой епархии УПЦ, так и для Винницкой ОГА», - сказано в сообщении.

Также в УПЦ проинформировали о конструктивной позиции относительно преодоления конфликтной ситуации в регионе, которую занял начальник Управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА И. Салецкий.

«По его словам, любые действия, в том числе относительно изменений подчиненности религиозных общин, должны совершаться исключительно в правовом поле и в соответствии с Конституцией и Законами Украины, - говорится в сообщении епархиальной пресс-службы. - По итогам встречи налажена постоянная коммуникацию между руководством Винницкой епархии УПЦ и Винницкой областной государственной администрацией».

Как сообщалось, 10 июня перед зданием Винницкой областной государственной администрации духовенство и миряне УПЦ провели молитвенное стояние в поддержку прав верующих канонической Церкви.

На сайте епархии сообщается, что 19 июня у здания Винницкой областной государственной администрации Состоится второе молитвенно стояния духовенства и мирян трех епархии Винницкой области.