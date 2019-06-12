Новойадарский районный суд Луганской области приговорил боевика террористической организации «ЛНР» к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники украинской спецслужбы установили, что в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Пройдя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом «2-м армейском корпусе» оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.
В марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности.
Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса.
Суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
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