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Новойадарский районный суд Луганской области приговорил боевика террористической организации «ЛНР» к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Пройдя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом «2-м армейском корпусе» оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

В марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности.

Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса.

Суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.
ForUm

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