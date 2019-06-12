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Жара по всей территории Украины продлится и завтра, 13 июня, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет + 30 + 35 градусов. Ближайшей ночью предполагается + 18 + 23 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Локальные дожди с грозами пройдут завтра на севере, западе, в центре, а также на Харьковщине и в Крыму.

Хотя на большей части территории Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса.

В ближайшие дни – жара удержится.

Небольшое ослабление жары ожидается с понедельника, однако на юге и востоке все еще будут доминировать очень высокие градуса.
ForUm

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