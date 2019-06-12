Прихожане храма Украинской Православной Церкви в честь святителя Василия Великого в селе Дорошовцы Заставновского района Черновицкой области записали видеообращение, в котором призвали не забирать у них возможность молиться в собственном храме.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Мы молим Всевышнего Бога, чтобы наши дети выросли настоящими христианами! – говорится в обращении верующих. – А храм – лучшее место для воспитания. Дети переживают в храме церковную историю, истории Рождества Христа. В страстную пятницу они спрашивают, почему распяли Христа, а на Пасху уже с радостью поют "Христос Воскресе". Мы не хотим этого терять!»

В связи с массовыми захватами храмов на Буковине, верующие просят не отнимать у них церковь.

«Молим Бога, чтобы мы всегда имели эту возможность – служить в храме каждое воскресенье, каждый великий праздник, чтобы никто не отнял у нас наше будущее!» – подчеркивают прихожане храма УПЦ в Дорошовцах.

Как сообщалось, в Заставновском районе Черновицкой области уже четыре храма УПЦ захватили сторонники новой Православной Церкви Украины – в селах Горошовцы, Боянчук, Добрыновцы и Товтры.