Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует формирование стратегий развития местных дорог – в районных центрах – в соответствии с целями и задачами общегосударственной стратегии развития дорожного хозяйства на 2018-2022 годы.

Об этом он сказал во время заседания правительства, одной из тем которого стало подведение предварительных итогов текущего сезона дорожных работ и прошлых сезонов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Все мы – пользователи дорог. У нас много дорог, требующих ремонта. Но за 2016-2019 годы мы построили 6800 км, - сказал Гройсман. - Мы создали четкий план. Начали его реализовывать. До 2021 года мы соединим все областные центры. И что важно? Чтобы у нас была общая стратегия – с городами и небольшими населенными пунктами. Философия такова: человек должен выйти из дома, получить нормальный тротуар, дорогу, должны быть соединены райцентры, области, и дальше – выход на транснациональные коридоры. Вот идеология и стратегия, которую будем реализовывать».

Глава правительства подчеркнул, что вполне понимает проблемы людей, которые жалуются на плохие дороги.

«Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками. Я реалист, знаю состояние, езжу по этим дорогам. Иногда приходится и колеса менять. Немного времени, и мы наведем порядок, - добавил Гройсман. - Меня спрашивают: Гройсман, где дороги? Отвечаю. Новая дорога Львов-Тернополь, Тернополь - Хмельницкий, Винницкая область - сделано, Черкасская область - начинаются работы по Одесской трассе. Одесса - Рени - построено. Киев - Харьков - Довжанский - построено, Днипро - Решетиловка – отремонтировано. И это только за два года. Покажите мне хотя бы один год времен независимости, когда так строились бы дороги. А тогда, напомню, не было войны! Мы делаем, находим ресурсы».