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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за «динамическое восстановление» отношений Европы и России.

Об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS, сообщает Европейская правда.

По словам президента, от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращения конфликта на Донбассе зависит, будет ли формат G7 расширен снова к G8 за счет членства России.

«Я думаю, что если не будет прогресса в минском процессе, реформирования G8 быть не может», - сказал Макрон.

«Должен быть стратегический диалог с Россией, и должно быть динамическое обновление. Поэтому в ближайшие недели я буду иметь длительное, глубокое, стратегическое обсуждение с Владимиром Путиным в качестве президента Франции, так и президента G7, чтобы иметь возможность снова открыть это», - отметил он, имея ввиду саммит G20 в конце июня в Осаке.

Говоря об аннексии Крыма, он подчеркнул, что Европа не может закрывать глаза на «военный жест» со стороны Москвы.
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