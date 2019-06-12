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Литва передала Украине почти 1 млн неиспользованных боеприпасов для советского стрелкового оружия. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Министерство обороны страны.

«11 июня самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов для автоматов и пулеметов советского производства, которые больше не стоят на вооружении литовской армии», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, правительство Литвы приняло решение о передаче боеприпасов в начале февраля. Стоимость переданных активов составляет 255,5 тыс. евро.

«Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства», - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
ForUm

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